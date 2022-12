Natale 2022 a Fiumicino | tutti gli eventi in programma sul litorale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 dicembre 2022)– Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale ha previsto un fitto calendario diin occasione delle festività natalizie che stanno per iniziare”Così il sindaco Esterino Montino. “Un calendario nato, come sempre, grazie alla stretta collaborazione tra il Comune, le Pro Loco e le tante associazioni del territorio il cui apporto è per noi preziosissimo – prosegue il sindaco-. Con queste iniziative vogliamo allietare il periodo dia tutte le cittadine e cittadini augurando loro di passarlo il più serenamente possibile. In questi dieci anni, abbiamo voluto con forza che le nostre località si sentissero coinvolte e parte di una comunità unica, anche attraverso l’organizzazione didestinati a tutte le fasce di età. E non poteva essere diversamente quest’anno, essendo l’ultimo ...