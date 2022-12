Calciomercato.com

...per primo Si va al ritmo di un nome al giorno in orbitaper il ruolo di terzino sinistro . L'ultima indiscrezione la riporta il sito lalaziosiamonoi.it , secondo cui sarebbe statoai ......e Lombardia alle urne Lombardia/1 - Accordo Pd - M5s, tutte le ultime notizie: i temi sul piatto Lombardia/2 - Moratti: "Centrodestra mi hadi tutto". Gelo di Fontana/1 - C'è la ... Lazio, offerto un altro ex Roma per la fascia sinistra Chris Smalling può seguire le orme degli ex compagni Dzeko e Mkhitaryan e raggiungerli all'Inter. La Roma visto il rischio è alla ricerca di un sostituto ...La Lazio ha voglia di soddisfare Sarri nei suoi desideri. L'idea è quella di regalare al tecnico toscano ciò che desidera più di ogni altra cosa: un terzino ...