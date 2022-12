Jasmine Carrisi | “Sono stata bullizzata | derisa e offesa come tutti”

E, sui social, ci è riuscita di nuovo conquistando i fan ma ricevendo anche commenti 'velenosi', figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è di recente impegnata in una serie tv ...Nessun rientro, dunque, come si vociferava negli ultimi mesi di Albano e la figlia, protagonisti della prima edizione del format. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo ...La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non è nuova a frequenti cambi look e a dichiarazioni che facciano parlare di lei. E, sui social, ci è riuscita di nuovo conquistando i fan ma ricevendo anche co ...Jasmine Carrisi prova a ripercorrere i momenti più duri della sua vita: “La scuola non è stata una passeggiata”.