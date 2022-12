Istat | l’occupazione cresce più del Pil | +4 | 3% Attesa brusca frenata all’economia nel 2023

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nel quadro sulle prospettive dell’economia italiana nel 2022 e nelfornito da, misurata in termini di unità di lavoro,rà più del Pil. Si parla di un aumento del 4,3% nel 2022, +0,5% nel. Il tasso di occupazione segnerà dunque un miglioramento che, secondo l’Istituto nazionale di statistica, andrà di pari passo con la diminuzione del tasso di disoccupazione, nel 2022 all’l’8,1%, con un lieve rialzo per l’anno prossimo, all’8,2%. Sul valore del Pil italiano il report si aspetta una crescita a ritmi sostenuti nel 2022 con il +3,9% per poi rallentare in modo significativo nelcon un aumento dello 0,4%. «L’incremento del Pil», precisa, «verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte, mentre la ...