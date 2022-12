Inter | in arrivo 4 milioni dal Torino

...il termine del mandato di Arianna Cecchini e mentre è oggi in corso di ratifica il nuovodel ... umiltà e dedizione nella consapevolezza che il Presidente sia semplicemente un primuspares ...Fu quella la svolta che convinse Juve,e Milan a dirottare i voti sulla posizione di Lotito e De Laurentiis contrari all'del fondo.Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti” Il tecnico ha parlato anche delle probabili mosse sul mercato di gennaio. I ragazzi stanno lavorando be ...PROGRAMMA – Anche il Red Bull Salisburgo è arrivato a Malta, dove mercoledì andrà in scena l’amichevole contro l’Inter. Mercoledì, invece, la sfida contro il Red Bull Salisburgo. Gli austriaci sono gi ...