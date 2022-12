Il programma Suzuki Energy by Iren

IlEnergy by Iren propone 3 principali vantaggi ai clientiBonus Ricarica di 1.000 Euro (IVA inclusa), che viene riconosciuto ai nuovi clienti Across Plug - in Offerta Wallbox ...Una partnership dedicata ai clienti delle ibride. Il costruttore giapponese ha stretto un importante accordo con Iren, azienda di primo piano del comparto energetico. IlEnergy by Iren propone 3 principali vantaggi ai clienti: bonus ricarica di 1.000 Euro (IVA inclusa), riconosciuto ai nuovi Clienti Across Plug - in; offerta Wallbox con ...Permetterà ai concessionari ufficiali del Marchio aderenti di offrire ai vantaggi e un’articolata gamma di servizi e promozioni legati al mondo dell’energia ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...