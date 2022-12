(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiImpegno infrasettimanale per il C.N.che affronta domani, nellavalevole per l’ottava giornata di campionato, la Check Up. Lasi disputerà alla Piscina Vitale dicon inizio fissato alle ore 20,00. La formazione di Mister Roberto, nonostante la sconfitta maturata nell’ultimo turno con Trieste, ha giocato una buona partita, rimanendo infino ai minuti finali, in un match condizionato da tanti problemi di rotazione, con la squalifica di Stevenson, l’infortunio di Julien Lanfranco e le uscite per falli dei giocatori rossoverdi. Per iltornerà Stevenson che ha scontato la giornata di squalifica, mentre non sarà disponibile ...

anteprima24.it

Salerno . Si è tenuta sabato 22 ottobre 2022 presso la piscina comunale Simone Vitale di Salerno la prima giornata di campionato per laNantes Salerno contro la Pallanuoto Trieste. La gara è terminata 8 - 15 per i triestini. Complice la mancanza di rodaggio di una rosa rinnovata nei ruoli principali contro una squadra che ...Salerno . Si è tenuta sabato 22 ottobre 2022 presso la piscina comunale Simone Vitale di Salerno la prima giornata di campionato per laNantes Salerno contro la Pallanuoto Trieste. La gara è terminata 8 - 15 per i triestini. Complice la mancanza di rodaggio di una rosa rinnovata nei ruoli principali contro una squadra che ... CheckUp Rari Nantes Salerno-C.N. Posillipo, Brancaccio: "Derby è sempre gara particolare" Alla luce della classifica acquista rilievo il derby di mercoledì 7 dicembre. Al momento non è dato sapere dove si disputerà l’incontro tra Check up Rari Nantes Salerno e Posillipo. Giallorossi a 4 ...Dopo le vittorie di Brescia e Recco in Champions league, quelle di Trieste in Francia e Savona nel derby con l'Ortigia 1928 in Euro Cup, prosegue la serie A1 maschile con il settimo turno della regula ...