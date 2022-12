Black Adam è un flop? Warner Bros contesta i dati di Variety

Leggi su starwarsnews

(Di martedì 6 dicembre 2022) Comicsmovietv.con Dwayne “The Rock” Johnson non è un film disastroso. Pur essendo un progetto pieno di difetti, sa come intrattenere lo spettatore. Alterna bei momenti ad altri un po’ imbarazzanti; ma non è per questo che nelle ultime ore lo stanno definendo come unclamoroso. La pellicola, che fa parte dell’Universo Dc