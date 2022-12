Alessandro Basciano in ospedale | operato poche ore fa | paura per il futuro papà | cosa è successo

(Di martedì 6 dicembre 2022)è finito ined è stato sottoposto ad intervento chirurgico: lo conferma una foto pubblicata dasu Instagram e che getta nello sconforto i fan delè stato ricoverato in? Ha postato una foto in bianco e nero di se stesso a letto, con il volto bendato, ma non ha detto nulla su quanto accaduto. Forse ha voluto camuffare il suo aspetto postrio utilizzando le tonalità del bianco e del nero. Non sappiamo nulla di certo sulla giornata di, anche se non ne ha parlato molto nel suo post su Instagram....

è in ospedale: cosa è successo Non ha proferito parola in merito, ha solo pubblicato la foto in cui è steso sul letto dell'ospedale. Ha scelto il bianco e nero, forse per ...'I BASCIAGONI ASPETTANO CELINE' - Alfonso Signorini spoilera in diretta il nome della bambina che aspettano Sophie Codegoni e. La coppia, che si è innamorata nella Casa del Grande ...Alessandro Basciano si è mostrato da un letto d'ospedale. Tutto quello che c'è da sapere e le sue condizioni. Alessandro Basciano, futuro marito e padre della prima figlia di Sophie Codegoni, si è ...Patrick Baldassari: “Basta malignità, la Cipriani e il suo Alessandro si amano davvero”. Nel mondo del jet-set era uno dei matrimoni ...