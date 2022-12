Ultime Notizie – Neymar al rientro | contro la Corea sogna una notte da incorniciare

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo due sfide saltate per l’infortunio all’esordio mundialla Serbia,è chiamato a mostrare tutto il suo talento nel match degli ottavi di finale a Qatar 2022 che vedrà il Brasile opposto alladel Sud. Dopo giorni di dubbi sulle condizioni dell’attaccante del Paris Saint-Germain, per l’infortunato ai legamenti della caviglia destra, la conferma del ct della Selecao Tite: “ci sarà”. O Ney si è allenato regolarmente con i compagni nella rifinitura a Doha. Mentre le stelle di Messi e Mbappé hanno già messo in mostra gol e giocate,, deve ancora lasciare un segno su questa coppa del mondo che per l’attaccante 30enne potrebbe essere l’ultimo. A Brasile 2014realizzò due doppiette nella fase a gironi salvo poi infortunarsi nei quarti saltando la ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...ARTICOLO PRECEDENTE Obbligo vaccinale, l'annuncio del ministro Schillaci: 'Non esisterà più'Attualità Obbligo vaccinale, l'annuncio del ministro Schillaci: 'Non esisterà più' 5 ... Ucraina ultime notizie. Esplosioni in 2 aeroporti russi, 3 morti. Da oggi embargo Ue al petrolio e ... Poche settimane fa si è concluso al Forum di Assago, alle porte di Milano, il tour indoor 2022 di Cesare Cremonini. Dopo il tour estivo negli stadi, testimoniato dal nuovo album dal vivo “Cremonini Li ...Genova – A dare l’ultima scossa al mercato sono arrivate le app dell’usato: dall’apripista eBay a Subito, da Vinted a Wallapop, iper pubblicizzate per nobilitare l’atto di vendere e comprare con un cl ...