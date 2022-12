(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilsi qualifica agevolmente aidi finale della Coppa del mondo di Qatar. La Selecao travolge 4-1 ladel Sud in un match disputato allo Stadium 974 di Doha. Tutti nel primo tempo le reti deia segno con Vinicius al 7?, Neymar su rigore al 13?, Richarlison al 29? e Paquetà al 36?. Il gol della bandiera deini lo segna Paik Seung-Ho al 76?. Ilaffronterà ailail 9 dicembre alle ore 16. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

