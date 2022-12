Traffico Roma del 05-12-2022 ore 09 | 00

In questi giorni è decollato il primo aereo di Ita Airways daa Nuova Delhi, e a breve partirà ... sviluppare l'attività dell'anno di budget e identificare i target die ricavi. Per ...E che questa volta si faccia sul serio è confermato dal fatto che, tra le opere destinate a...Per detenzione di stupefacenti le denunce sono state 193 mentre soltanto 13 per produzione o...Inoltre, grazie al volo in partenza da Nuova Delhi a Roma, la nostra clientela indiana potrà visitare ... in un contesto in cui la ripresa del traffico aereo ha dato nuova linfa alle mete ...La Winter Experience 2022 di Trenitalia prevede più collegamenti in tutto il Paese e anche tantissime novità: cosa sapere.