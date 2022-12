Primi miglioramenti per Thunder Rosa | E’ tornata ad allenarsi in palestra

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è una delle migliori wrestler al mondo. Un bruttissimo infortunio alla schiena l’ha costretta a rendere il titolo di campionessa della AEW. Fortunatamente per lei e per tutti i suoi sostenitori, la messicana ha finalmente delle ottime notizie in merito al recupero, infatti èadcon i pesi. Emozioni “Il mio recupero sta andando bene. Questa settimana sono riuscita finalmente a fare degli squat con pesi leggeri che non ho potuto fare negli ultimi 4 o 5 mesi e questa è una cosa importante. Non posso ancora correre ma mi limito a jogging e questi sono traguardi preziosi per me che non posso ancora salire sul quadrato ma sto lavorando duramente per questo.”