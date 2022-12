Obbligo Vaccinale | Schillaci | “è tempo di dare un messaggio di discontinuità con il passato”

(Di lunedì 5 dicembre 2022), il ministro Orazioha detto: “èdiundicon il” Si continua a parlare diin merito alla campagna di prevenzione per sconfiggere il Covid-19 messa in atto dai governi precedenti. La Consulta da poco si è espressa sul ricorso dei sanitari no vax, ritenendo “non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’del personale sanitario”. Tuttavia, l’attuale ministro della Salute, Orazio, è intervenuto sulla questione, dichiarando che il Governo non interverrà più sulla questione, introducendo ...

In un'intervista a Libero, il neo ministro della Salute Orazio Schillaci ha chiarito la posizione del governo in merito all'obbligo vaccinale. 'Sul Covid è tempo di dare un messaggio di fiducia' ha affermato il ministro, sottolineando che l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 verrà abolito per sempre. Un cambio di tendenza netto e in linea con quanto promesso negli scorsi mesi.