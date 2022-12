NBA | risultati della notte 5 dicembre | i Celtics espugnano Brooklyn | Anthony Davies ne fa 55 e i Lakers battono Washington

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nellaitaliana si sono giocate otto partitestagione 2022-2023 di NBA . E tornano a correre i Bostoncheil campo deiNets e ritrovano la vittoria e l’allungo in vetta. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vincono dunque i Boston, che superano iNets per 92-103. Match che ha visto Boston quasi fin da subito avanti, con i 31 punti di Kevin Durant che non sono bastati ai Nets. Per i, infatti, Tatum e Brown hanno marcato assieme 63 punti per vincere. Trovano il successo anche i Portland Trail Blazers che fermano gli Indiana Pacers 116-100. Dura un tempo l’equilibrio nel giorno del rientro di Lillard, poi Portland scappa via anche grazie al 28 punti di Jerami Grant. Non c’è partita a ...