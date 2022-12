Monte Antenne | Alfonsi | “Avviato cantiere riforestazione | a dimora 1 000 nuovi alberi”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Hanno preso il via questa mattina, alla presenza dell’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrinae del Vicepresidente del Municipio II Emanuele Gisci, i lavori deldel Dipartimento Ambiente per ladell’area dinel del Parco di Villa Ada che vedrà la messa adi circa 1000di pini, lecci e pini d’Aleppo entro marzo 2023in sostituzione di altrettante alberature giunte alla fine del ciclo vitale. Le operazioni di messa asono state precedute dalla preparazione dei terreni, gli abbattimenti delle piante a fine vita e la rimozione delle ceppaie. Questo intervento complessivo sul quadrante...

