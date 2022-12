LIVE Brasile-Corea del Sud 4-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Paquetá segna la quarta rete!

(Di lunedì 5 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CROAZIA-GIAPPONE DALLE 16.00 PAGELLEDEL SUD 39? Ritmi ancora altissimi in campo. 37? Rischio risultato tennistico per la. 35? Goooooooooooooooool, Paqueta, Vinicius Junior crossa per il centrocampista che non sbaglia,del Sud 4-0. 33? Cho ci prova dalla corta distanza, respinge Alisson. 31? Dominio delin campo. 29? Primo tempo strepitoso del. 27? Goooooooooooooooool, Richarlison, rete fantastica con una azione strepitosa di gruppo,del Sud 3-0. 25? Neymar si allarga troppo, perde una buona occasione. 23? Cross troppo profondo di Danilo. 21? ...

DOHA (QATAR) -e Corea del Sud si giocano la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale, chi passa trova la Croazia. I verdeoro hanno chiuso il girone in testa, nonostante l'ultima sconfitta contro il ...Allo Stadium 974 il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Corea del Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae Corea del ...Appuntamento con la storia per la Corea del Sud del difensore del Napoli Kim Minjae, protagonista con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Questa sera, la rappresentativa asiatica scenderà in campo ...05.12 19:00 - NM LIVE - Davide Ancelotti a "NM": "Luciano Spalletti è un grandissimo conoscitore di calcio, Giuntoli è bravissimo ad individuare difensori di valore, Khvicha Kvaratskhelia è bello da ...