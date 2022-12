“Ha fatto una cosa orrenda” Edoardo sgancia la bomba su Antonino È bufera nera

(Di lunedì 5 dicembre 2022)e Oriana, nuovo capito al GF Vip 7 dopo l’addio e il riavvicinamento della coppia del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due hanno trascorso qualche notte di fuoco maha deciso di troncare la storia dopo una dichiarazione della giovane. Mentre parlavano in giardino, lui ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer hainfuriare: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. Parole che hannoscioccatoSpinalbese. Nonostante le scuse, Oriana è stata messa da parte e attaccata anche in puntata da Sonia Bruganelli. Leggi anche: “Oriana lo sta menando”. GF Vip, botte da orbi nella notte: la venezuelana è una ...

Tutto B

responsabilità condivisa con i nostri dipendenti con i quali intraprendiamo progetti sia a ... Come si concilia ildi essere un'azienda che ha come obiettivo la trasformazione digitale con le ...Dopo aversuoimiriade di record e i più prestigiosi trofei individuali destinati ai baby fenomeni, Pablo Martin Paez Gavira, per tutti Gavi , avrebbe conquistato il cuore della Principessa delle ... Frosinone, Grosso: “Abbiamo fatto una grande partita, da domani testa alla Reggina” Il governo precedente non ha fatto altre che seguire una delle milestone presenti nel Pnrr, da raggiungere entro il primo semestre 2022, e cioè “La definizione di efficaci sanzioni amministrative in ...Una vittoria che non poteva essere rimandata e che alla fine è arrivata, a conclusione di 90' tiratissimi conditi da agonismo e anche qualche pizzico di nervosismo. Ma i tre punti facevano troppo gola ...