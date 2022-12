Beautiful Anticipazioni 6 dicembre 2022 | Ridge e Brooke aggrediscono Quinn ma Eric confessa tutto!

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Scopriamo lediper la puntata del 6. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, mentreaccuseràe lei cercherà di spiegargli chesa tutto e non è stato tradito, il Forrester senior confesserà a Katie il suo grande segreto.

: Eric confessa a Katie la sua impotenza Eric e Katie sono molto intimi e condividono un passato " così come un presente " piuttosto complesso. Il loro incontro alla Villa si è ...puntate americane: Katie e Carter si riavvicinano Fatto sta che Carter ha subito trovare una spalla su cui piangere in Katie Logan , riprendendo un avvicinamento che gli ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke deciderà di non perdonare Ridge e vorrà stare da sola, sino a quando lui non si sarà chiarito le idee. Ma scopriamo insieme cosa succeder ...Nelle puntate americane di Beautiful, Carter Walton sembra aver archiviato piuttosto in fretta la relazione con Quinn Forrester e, con lui, gli autori.