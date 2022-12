Ariete a Sanremo 2023

(Di lunedì 5 dicembre 2022), nome d’arte di Arianna Del Giaccio, classe 2002, si è imposta nel panorama musicale italiano con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendoportavoce del “Bedroom pop”.: la sua storia Nel 2022 esce il suo disco d’esordio “Specchio”, uscito per Bomba Dischi e già certificato disco d’oro, che ottiene ottime recensioni dalla critica, tano da essere inserito tra i finalisti dei migliori dischi d’esordio del Premio Tenco 2022. All’interno i singoli “Castelli di lenzuola” e il brano “Cicatrici” con Madame, entrambi certificati dischi d’oro. Il 2022 si conferma essere un anno magico per, che porta la sua musica live in un tour che vede ...

Giorgia a2023: 'Mio figlio ha detto che tiferà per un altro cantante... so' soddisfazioni!'... Lazza, Madame,, Lda: quanti ne conosce, dei giovanissimi in gara insieme a voi 'Nessuno. ...Amadeus ha annunciato i nomi dei Big in gara al prossimo Festival diin programma dal 7 all'11 febbraio 2023. Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino,, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, ...