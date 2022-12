Un posto al sole | trame dal 5 al 9 dicembre 2022 | Niko andrà fino in fondo?

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 4 dicembre 2022)Poggi continuerà ad essere nell'occhio del ciclone ad Unal, come si evince dalledal 5 al 9. Il giovane, di recente, si è lasciato convincere da Manlio Picardi ad organizzare un piano di vendetta contro Lello Valsano, dopo aver saputo che il criminale probabilmente beneficerà di uno sconto di pena per l'omicidio di Susanna. Il padre della ragazza ha chiesto adi procurargli dei soldi per pagare un detenuto che dovrà assassinare Valsano e lui si sta dando da fare per mettere insieme la somma necessaria. L'avvocato, in particolare, ha messo in vendita la sua auto e ha ricevuto un'offerta da parte di Alberto Palladini, ma Jimmy ha captato qualcosa di insolito nell'atteggiamento del genitore e ne parlerà con Manuela, la quale ...