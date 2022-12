Traffico Roma del 04-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdeuna buona giornata e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara incidenti questa mattina in una domenica ecologica e quindi con il blocco delper tutti i veicoli più inquinanti nella fascia verde stop fino alle 12:30 e poi blocco di nuovo deldalle 16:30 da questa mattina è chiusa la galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente la galleria chiusa in direzione Tor di Quinto Salaria chiusi tutti gli accessi al tunnel tranne quello di via Mario Fani in centro incidente in via di San Basilio all’altezza della salita di San Nicola da Tolentino fuori raccordo incidente in via di Macchia Palocco all’altezza di via Macchia Saponara vicino alla via Salaria allagamenti in via della Marcigliana è chiuso un tratto deviato ilin via di Torrevecchia invece senso unico ...