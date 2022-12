Seduta mattutina per il Napoli | personalizzato per Rrahmani e Sirigu

(Di domenica 4 dicembre 2022) Prosegue la preparazione per ilad Antalya,gli azzurri hanno svolto una,ecco il report ufficiale :per ilal al Winter Football Series by Regnum,La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla con le mani.Successivamente partitina a campo ridotto con 5 porte piccole.Di seguito la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro tattico con le sagome e l'altro lavoro di potenza aerobica.Chiusura di sessione con partita a campo ridotto.ha fatto lavoroin campo.ha svolto lavoroin piscina.Nel pomeriggio riposo, il gruppo riprenderà domattina gli allenamenti.

SSC Napoli

Luis Alberto si è allenato regolarmente con i compagni dopo che ieri aveva saltato la atletica. Lo spagnolo accusava un problema fisico, ma il mister - secondo quanto riportato dal ...