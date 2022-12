Samuele Cunto svela quanto guadagna al mese | “Sono etero | ma ”

Leggi su biccy

(Di domenica 4 dicembre 2022)è uno dei creator più influenti su OF (“Secondo solo a Denis Dosio“, ha detto) e nei giorni scorsi ha rilasciato varie interviste. Il ragazzo a Gay.it ha dichiarato di esseree di avere piena autonomia del proprio lavoro. “Posso decidere quando come e con chi girare. Non mi sento usato perché mi piace. La mia famiglia è felice e mi supporta. OF non va preso sottogamba, può sembrare un gioco ma bisogna starci dietro perché è come un’azienda. Bisogna impegnarsi. Ora mi sto mettendo da parte dei soldi, in futuro mi aprirò una startup”. Di avere le idee chiare lo ha dimostrato anche fra le pagine del Corriere. “Sto risparmiando perché questa carriera non durerà. A 25 anni sei già vecchio. Dopo mi piacerebbe aprire una mia agenzia. O lanciare una start up per pulire l’ambiente. Ci penso da quando avevo 19 ...