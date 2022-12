Pos | quanto costa? Quali commissioni? E cosa fa risparmiare?

(Di domenica 4 dicembre 2022)da zero a 1,9%, installazione e canone spesso gratuiti. E l’Italia - sorpresa - è il Paese europeo con il maggior numero di macchinette. In un anno 7 miliardi di transazioni comunicate al Fisco

...leggi anche Addio alobbligatorio: niente multe sotto i 60 euro, pagare con carte e bancomat diventerà più difficile Perché l'Antitrust ha bocciato il progetto di bancomat S.p. A. Secondo...... a differenza diaccadeva con la 250, quando si formavano veri e propri specialisti. Sono solo due, in questo caso, gli specialisti appena menzionati: Thomas Luthi e Sam Lowes.. Pilota Naz.Ma di quanto Ecco alcune offerte pescate qua e là su internet ... Nexi offre un ventaglio di possibilità: l’installazione dei Pos costa da 14 a 99 euro, non c’ècanone mensile e le commissioni vanno ...Le decisioni del governo sui pagamenti digitali e sul tetto al contante sono battaglie di retroguardia destinate a esser perse. E per lo più guardano a un ...