Lo tsunami di Stromboli non ha fatto danni

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI - Si è progressivamente affievolita e non ha avuto nessuna conseguenza sulla terraferma e sulla navigazione l'onda di maremoto che si è verificato al largo dell'isola di, alle Eolie. Un'onda di circa un metro e mezzo rilevata dalle boe di rilevamento in prossimità della 'sciara del fuoco' che però non ha avuto conseguenze mentre a creare qualche problema è la cenere che sta scendendo dal vulcano a seguito di un'esplosione. Disagi in particolare nella zona di Piscità, dove sono stati allontanati otto residenti. A spiegarlo è la prefettura di Messina dove, dopo la comunicazione dell'onda di maremoto, è stato subito attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per il monitoraggio della situazione e l'adozione di attività di coordinamento eventualmte necessarie., grosso flusso piroclastico lungo la Sciara del Fuoco provoca ...