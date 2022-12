I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023

(Di domenica 4 dicembre 2022) Morandi, Ferragni e Amadeus E’ tempo di conoscere i Big inaldi. Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, oggi al Tg1 delle 13.30 rivela la lista deiche gareggeranno sul palco del Teatro Ariston alla 73° edizione deldella Canzone Italiana, su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Ecco chi ci sarà.di: la lista deiinGiorgia Articolo 31 Elodie Colapesce Dimartino Ariete Modà Mara Sattei Leo Gassmann I Cugini di Campagna Mr. Rain Marco Mengoni La lista diventerà definitiva la sera del 16 dicembre, in occasione della finale diGiovani (diretta su Rai 1) in cui i 6 vincitori andranno ad ...

Amadeus, che sarà affiancato sul palco dell'Ariston da Chiara Ferragni e Gianni Morandi, ha svelato al Tg 1 delle 13.30 il cast deiin. Ai Big si aggiungeranno i primi sei classificati ...... Amadeus rompe gli indugi con la lista ufficiale dei Big inal Festival di Sanremo 2023 , annunciata nel corso dell'edizione delle 13,30 del Tg1 del 4 dicembre. 22 inella rosa dei ...L’attesa è finita. In diretta al Tg1 delle 13.30 di domenica 4 novembre, Amadeus ha annunciato i 22 nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023. A questi si aggiungeranno i sei vincitori di Sanremo ...Sanremo 2023, l'elenco completo dei cantanti in gara: l'annuncio di Amadeus. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...