GF Vip | Antonino teme la squalifica insieme ad altri gieffini

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 dicembre 2022)Spinalbese econcorrenti del GF Vip temono ladal reality: cosa è accaduto nella Casa Cresce la tensione nella casa del GF Vip.Spinalbese, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Luca Salatino hanno fatto uno scherzoa Charlie Gnocchi nei giorni scorsi del quale ancora oggi si discute nella Casa. Lo speaker radiofonico ed ex inviato di Striscia la notizia ha puntato il dito contro i vipponi, andando in confessionale e chiedendo provvedimenti per iper quanto accaduto. Infatti il comico di Fidenza non ha digerito quanto accaduto e si è molto offeso per come è stato trattato e ha accusato idi aver esagerato a un certo punto. In queste ore, però, pare che i protagonisti della gag stianondo la ...