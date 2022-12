Cantine a Milano – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 dicembre 2022)Via Bergamo, 8 – 20135Tel. 02/45545389 Sito Internet: www.mi-cant.com Tipologia: enoteca Prezzi: Chiusura: Domenica OFFERTA Una piccola bottega che propone grandi vini a prezzi ragionevoli: ecco come riassumere in poche parole l’essenza di, un’enoteca che sin dal primo giorno offre vini prodotti da piccole aziende agricole intrinsecamente legate all’identità del proprio territorio. La proposta difatti non è ampia e conta una manciata di esemplari per ogni vitigno e area geografica del paese, ma il rapporto qualità-prezzo ne vale la pena. Particolare attenzione bisogna rivolgere alla linea degli Champagne, al marchio di rosè Metodo Classico 100% merlot e ai brut ottenuti con uve Chardonnay. Oltre ai vini ...