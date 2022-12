Calendario biathlon oggi | Kontiolahti 2022 | orari 4 dicembre | startlist | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022), domenica 4, ultima giornata di gare sulle nevi di, in Finlandia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di-2023. Inle due prove dell’inseguimento uomini e donne che sicuramente regaleranno spettacolo. Si comincia alle 12.15 con lamaschile. Grande favorito della vigilia è il norvegese Johannes Bø. Lo scandinavo si è imposto nella sprint di ieri, dando conferma del grande feeling con questo particolare appuntamento. Considerando che Bø in ben otto circostanze è salito sul podio più alto al Kontiolahden ampumahiihtokeskus, l’intenzione è quella di aggiornare ulteriormente il dato. In casa Italia saranno due gli azzurri al via, ovvero i giovani Tommaso Giacomel e Didier Bionaz che sperano di trovare precisione ...