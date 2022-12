Best of 2022 - Quattroruote fa 800

(Di domenica 4 dicembre 2022) Correva l'anno 1956 e l'automobile, in Italia, era ancora un lusso riservato a pochi. Ne circolavano, infatti, un milione, per 49 milioni di abitanti: oggi ce ne sono 39 milioni e siamo in 59 milioni. Ma già allora, nel febbraio di quell'anno ormai lontano, un editore geniale come Gianni Mazzocchi aveva capito che noi italiani avremmo dovuto essere accompagnati sulla strada dell'incombente motorizzazione di massa. Affiancati, cioè, in questo cammino da una rivista che spiegasse i segreti dell'automobile, le giudicasse con metodologia rigorosa, fornisse gli elementi utili a una scelta e aiutasse anche il nuovo popolo dei conducenti a comportarsi nel modo giusto sulle strade, destinate a fare i conti con un traffico sempre crescente. Quella rivista era - e ancora oggi è -. Che, nell'aprile del, ha portato nelle edicole il suo ...

Quattroruote

Nuova sconfitta in casa per Alì -Espresso Mestrino . Continua il periodo difficile per la formazione veneta che ha ceduto il ... per la prima volta a segno nelcontro Tushe Prato (30/27).Il matrimonio ha rispettato un mood classico e ultra romantico ed è stato realizzato dai fioristi di Mark's Garden sotto la direzione artistica dei planner del team diEvents Sam Asghari ha ... Best of 2022: in aprile esce il numero 800 di Quattroruote - Quattroruote.it Samsung Galaxy M23 5G si porta a casa con soli 299,00€ grazie alle offerte del giorno di Amazon; approfittatene prima che sia troppo tardi. State cercando uno smartphone di fascia media super ...Iniziano a emergere in rete i primi possibili prezzi di mercato delle schede video AMD di nuova generazione, in qualche caso decisamente oltre l'MSRP.