Automobilismo | al via la 1000 Miglia Experience Uae

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dubai, 4 dic. - (Adnkronos) - Al via oggi la prima edizione dellaUae, che si terrà fino all'8 dicembre. L'evento, supportato dal Ministero dell'Interno degli Emirati e dal Media Office del Governo, sarà il più grande raduno di auto d'epoca mai tenutosi negli Emirati Arabi. Fra le vetture storiche che parteciperanno spiccano: una OM 665 “Superba” del 1927 – stesso modello che vinse la prima, una Porsche 356 del 1952, una Lincoln Continental del 1964 – Acquistata dal papa di allora per il suo viaggio in India, una Messerschmitt FMR TG 500 Roadster del 1958. Oggi giornata di training e verifiche tecniche, le auto in gara saranno esposte sul green del Creek Golf Course di Dubai, per l'occasione aperto al pubblico. Il 5 dicembre gli equipaggi inizieranno il viaggio di ...

