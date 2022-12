Ascoli-Como | le formazioni ufficiali | c'è Simic | lariani con Mancuso e Cutrone

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa...00 Perugia - Prisma Taranto 3 - 1 18:00 Trentino - Padova 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Francia - Polonia 20:00 Inghilterra - Senegal CALCIO - SERIE B 12:30 SPAL - Modena 15:0015:...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...