AEW | Definito l’addio di Regal | ha ottenuto di tornare in WWE

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il ritorno di Williamin WWE sembra davvero imminente. Si è parlato molto della situazione dicon la AEW e Dave Meltzer ha confermato a Wrestling Observer Radio che il suo ultimo giorno con la compagnia è stato mercoledì scorso a Dynamite, quando è stato portato via in barella dopo essere stato attaccato da MJF. Addio alla AEW ormai certo “se n’è andato”, ha detto Meltzer. “Non è un forse, se n’è andato. Credo che questo sia il suo addio”.ha debuttato con la compagnia al pay-per-view Revolution a marzo e poco dopo ha formato il Blackpool Combat Club che a questo punto potrebbe avere i giorni segnati. Meltzer ha detto che la storyline continuerà in qualche forma. Quale futuro per il BCC? Secondo Meltzer l’angle che ha visto il tradimento disu Moxley e ...

