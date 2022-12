(Di sabato 3 dicembre 2022)DEL 3 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORCOLA IN DIREZIONE TERAMO PRESTARE ATTTEZIONE IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. PERTANTO QUESTA SERA, e domani, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FEDERICO DI LERNIA E ...

RomaDailyNews

... in una strada fondamentale per ladel Centro, la strada che porta al Vaticano e che costeggia Villa Abamelek, residenza dell'ambasciatore di Mosca da sempre. Ambasciata russa a: '...... mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla E45 per il traffico proveniente dalla SS318 (Perugia - Ancona) con direzione Perugia/. In alternativa sarà possibile immettersi in ... Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews