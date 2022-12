LIVE Argentina-Australia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Gomez completa il tridente con Messi e Alvarez

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLANDA-STATI UNITI DALLE 16.00 PAGELLE19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 19.45 L’ha subito solo 11 tentativi in porta nelle tre sfide di questi; finora nessuna nazionale ne ha concessi di meno agli avversari nel torneo. 19.40 Lionelnon ha ancora realizzato una rete nella fase a eliminazionedei(tutti e otto i suoi goal sono arrivati nella fase a gironi). 19.35 Matthew Leckie ha preso parte in due dei tre goal dell’aidel(una rete e un assist). 19.30 ...