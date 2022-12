Gazzetta del Sud

Nella località Serrara Fontana idella stazione di Barano dihanno denunciato per abusivismo edilizio un residente del posto. I militari hanno accertato che l'uomo - proprietario di un immobile - aveva eseguito dei ...Utilizzato poi un drone, grazie al quale isono riusciti ad individuare un altro tubo, ... Ma c'è di più e in un momento come questo, con la catastrofe diancora viva negli occhi di ... Ischia, i carabinieri denunciano una persona per abusivismo edilizio Nei prossimi mesi, torneranno in azione le ruspe nel Vesuviano, anche perché dopo la tragedia di Ischia, la Procura di Torre Annunziata ... è stata sequestrata dai carabinieri due giorni fa ed è stata ...Nella località Serrara Fontana i carabinieri della stazione di Barano di Ischia hanno denunciato per abusivismo edilizio un residente del posto. I militari hanno accertato che l’uomo - proprietario di ...