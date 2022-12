Incendio a Parco Leonardo | in fiamme un negozio abbandonato in piazza Alberti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022) Fiumicino – Paura a, dove oggi, 3 dicembre 2022, alle ore 12 circa ha preso fuoco unin piazza Leon Battista Alberti. L', divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha completamente distrutto quel che rimaneva dell'esercizio, ormai chiuso da tempo. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco per domare lee il personale dell'Ares 118 con la 630 Fiumicino, per tutelare i cittadini e i pompieri nel corso delle operazioni di spegnimento.