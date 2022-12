Il matrimonio di Adriano è finito dopo… 24 giorni | la colpa è del Brasile di Tite

Corriere dello Sport

Forse può passare alla storia come uno dei matrimoni più brevi di sempre quello tra"L'imperatore" e Micaela Mesquita : come riporta Extra in Brasile, i due si sono lasciati appena 24 giorni dopo essersi sposati . Il motivo Pare che l'ex Inter sia andato a trovare degli ...Come non farsi troppo male quando unfinisce ' (Produzioni i giorni di Antigone, pp. 174, 20,00). Come rilevaSquillante (notaio, avvocato e già avvocato di Forum , in onda su ... "Incredibile Adriano: lascia la moglie 24 giorni dopo il matrimonio" Secondo "Extra" l'ex Inter e Micaela Mesquita, sua moglie da poco tempo, si sarebbero già separati: ecco il motivo ...Adriano si sarebbe già separato dalla moglie, dopo 24 giorni di matrimonio: le indiscrezioni dal Brasile sull'ex calciatore dell'Inter ...