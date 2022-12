Crema alla cannella | la prepari in 5 minuti e con solo 3 ingredienti Strepitosa!

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un dolce al cucchiaio veloce e gustosissimo? Provate laricotta,e zucchero: 3per 1 dolce strepitoso! Una ricetta davvero semplice ed intuitiva, ideale come dessert elegante e raffinato, da presentare a fine pasto dopo una cena romantica con la vostra dolce metà, oppure, con gli amici di sempre. Perfetta anche come merenda genuina e sana per i più piccoli, seppur lapotrebbe non essere gradita a tutti i palati dei bimbi. Questo ottimo e leggero dessert sarà una piccola scoperta per molti, che così sapranno cosa proporre agli inviti dell’ultimo minuto, facendo una splendida figura. Sì perché ricotta esono davvero speciali insieme. E se lo zucchero vi sembra troppo scontato, potrete aggiungere del miele. Un dessert al cucchiaio tutto da gustare! Curiose? ...

Libero Tv

Amalgamiamo tuttoperfezione con una frusta , cercando di ottenere unaomogenea e liscia. Quando il latte messo a scaldare in precedenza avrà raggiunto il bollore, potremo travasarlo nel ...... piccolissimo locale a corridoio che sta in via dello Statuto, accantoetnica piazza Vittorio, ... Alle classiche versioni, con e senza panna, propone quelle con lapasticciera e la nutella. A ... Gusto Verde: crema golosa alla mela e cannella L’arbitro Andrea Recupero (iscritto alla sezione AIA di Lecce) è stato designato per dirigere l’incontro fra Crema 1908 e Carpi, valido per la 16ª giornata del girone D della serie D. Il Crema si ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...