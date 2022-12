Cavani perde la testa | distrugge il Var con un pugno | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’Uruguay ha fallito l’obiettivo del passaggio del turno agli ottavi del Mondiale in Qatar, Suarez e compagni non sono riusciti a superare la fase a gironi. L’ultima partita il Ghana si è conclusa con una vittoria (0-2) grazie ad una doppietta di de Arrascaeta, ma il numero dei gol realizzati nell’arco della competizione ha condannato l’Uruguay all’eliminazione.e compagni hanno proto molto per le decisioni arbitrali, in particolar modo si è scatenata la furia del Matador. L’Uruguay non ha staccato il pass per un solo gol, l’ex Napoli si è lamentato tantissimo per un calcio di rigore non fischiato nel finale. Al fischio finale si è verificato un brutto episodio:si è diretto verso il tunnel e ha perso la. Mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, ha tirato unal monitor ...