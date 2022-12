(Di sabato 3 dicembre 2022) Il ragazzino, non imputabile, è stato segnalato alla Procura dei Minori. Aveva in casa 7 manufatti "RETORNO 100" (60 grammi di materiale esplosivo cadauno), un manufatto esplosivo di fattura artigianale (195 grammi di materiale esplosivo) ed vari altri fuochi d'artificio

La Repubblica

' Era soltanto uno scherzo ', si sono giustificate le ragazzine, quando gli è stato chiesto come mai avessero escluso ladalla chat e l'avessero lasciata sola a casa. In particolare l'...Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sciogliere i dubbi sulla morte dellache si è tolta la vita mentre era da sola in casa domenica scorsa a Monopoli (). La pm Silvia Curione affiderà infatti venerdì prossimo l'incarico di analizzare il cellulare della ragazzina ... Bari, 13enne fa compravendita di botti sui social: scoperto prima dalla mamma e poi dalla polizia Folla e lacrime al funerale del 13enne Merico, con mamma e papà che ballano il sirtaki come da tradizione greca ...Il 13enne era in compagnia di altri tre amici quando nei pressi di un distributore automatico h 24 di cibo e bevande è stato raggiunto dai due ragazzini di poco più grandi di lui.