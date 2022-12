BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI PROCLAMA I FINALISTI | IN ATTESA DEL RIPESCAGGIO

Selvaggia Lucarelli non ha mai negato di trovare inopportuna la presenza di Iva Zanicchi nella fase finale dile Stelle e anche ieri sera, in occasione della seconda semifinale, lo ha ribadito. La giornalista ha poi continuato: Iva Zanicchi non ha apertamente risposto, anche se al termine della ...Si è conclusa anche la nona puntata dile Stelle 2022 , il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, che questa settimana è andato in onda di venerdì, dalle 22.05 a causa della partita dei ...Come è andata la nona puntata di Ballando Con Le Stelle Si è trattato di una delle serate con il tesoretto più alto da assegnare ...La seconda semifinale è stata all’insegna di lacrime e via crucis personali: la tipica leggerezza del venerdì sera. Promossa Stokholma perché in aperta opposizione al mesto teatrino e sempre più imbat ...