Alex Di Giorgio | Ballando 2 novembre 2022 video e gallery

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nella nona puntata dicon le Stelledi stasera, 2, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal nuotatoreDie dal ballerino Moreno Porcu. La coppia ha ballato una coreografia emotiva sulle note del brano Take Me to Church di Hozier.Di: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bellissima coreografia, abbinata splendidamente alla musica, che ha voluto raccontare il momento in cuiè stato costretto a rivelare la propria omosessualità. Il voto totale della coppia è ...