Addio a bustine di zucchero e ketchup | ma c’è un rischio sanitario

(Di sabato 3 dicembre 2022) Molto presto potremmo diread alcune abitudini che ci accompagnano da sempre. Come aprire una bustina dinel bar per riversarlo nel caffè. Oppure apriredi, maionese, senape o crema barbecue da spalmare in gustosi panini o sopra invitanti patatine fritte. Ed ancora, a scroccare lo shampoo o il sapone liquido L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

...una vera rivoluzione nella abitudini dei cittadini di Simona Sirianni A ddio alledi zucchero al bar e a quelle di maionese e ketchup e altri condimenti nei ristoranti e nei pub. Ma...quindi, ad esempio, alleda zucchero nei bar e ai flaconcini di shampoo. Conoscendo le perplessità di Roma, nel presentare la proposta di regolamento il vicepresidente della Commissione ...Inutile far finta di nulla perché a tutti è capitato di portare a casa un piccolo oggetti dalla camera dell'hotel in cui abbiamo soggiornato per una o più ...Se i nuovi divieti per ridurre gli imballaggi di plastica e altri materiali inquinanti verranno approvati, sarà una vera rivoluzione nella abitudini dei cittadini ...