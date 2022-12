Un gigantesco impatto di un asteroide potrebbe aver scatenato un mega tsunami su Marte

Leggi su notiziepress

(Di venerdì 2 dicembre 2022) I ricercatori propongono che un grande, simile a quello che ha spazzato via i dinosauri sulla Terra, abbia colpito gli oceani di, provocando onde alte fino a 250 metri. Un gruppo internazionale di astronomi afferma ditrovato i sedimenti di un anticoprodotto dall'sudi un, simile a quello che ha spazzato via i dinosauri sulla Terra, secondo uno studio pubblicato dalla rivista Scientific Reports. Fino ad oggi, il sito in cui atterrò la sonda Viking 1 della NASA nel 1976 era un'incognita nell'esplorazione planetaria. Si tratta di un enorme canale formato da catastrofiche inondazioni fluviali circa 3,4 miliardi di anni fa. $ads={1} La recente ricerca propone ...