Traffico Roma del 02-12-2022 ore 09 | 00

(Di venerdì 2 dicembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

RomaDailyNews

aereo Nel trasporto aereo lo sciopero è di 24 ore e si aggiunge a quello odierno dei lavoratori della Vueling che protestano per gli esuberi annunciati. La situazione aNella il fine ...A scoprire ildi clandestini è stata la guardia di finanza con una operazione ... i tre facevano imbarcare gli immigrati a bordo di voli aerei, con destinazione gli aeroporti di Treviso,... Traffico Roma del 02-12-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews Già avvertite, vedi il traffico assai più pesante del solito, le conseguenze dello sciopero generale nazionale dei trasporti di oggi 2 dicembre di tutti i lavoratori privati e ...Hanno utilizzato frecce e clacson per indicare la via ai poliziotti: è così che sono riusciti ad arrestate un 19enne scappato a piedi dopo la corsa ...