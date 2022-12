Terremoto Juve | la squadra rischia la retrocessione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - Ilai vertici dellantus ha preceduto di pochi giorni la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e una decina di dirigenti bianconeri. Ora stanno uscendo anche le prime intercettazioni. Ma cosail club sul piano sportivo se saranno accertati i reati contestati dai pm torinesi? Il procedimento penale Nel procedimento penale si ipotizzano false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, manipolazione del mercato e false fatturazioni, relativamente agli esercizi contabili fra il 2018 e il 2021. Nello specifico si è parlato del ricorso a plusvalenze gonfiate e dell'ipotesi secondo cui la riduzione degli stipendi dei calciatori per l'emergenza Covid concordata con una scrittura privata sottoscritta da Andrea Agnelli e dal capitano Giorgio Chiellini nel ...

AGI - Ilai vertici della Juventus ha preceduto di pochi giorni la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e una decina di dirigenti bianconeri. Considerando i rapporti non certo idilliaci tra Agnelli e Ceferin dai tempi del terremoto Superlega, per la Juve si profila un altro fronte su cui impegnarsi. Gip: "Forse nessun dolo"