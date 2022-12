Spaccio di droga | arrestato pusher 20enne di Marigliano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della locale Sezione Operativa di Castello di Cisterna (Napoli) hanno, perdi, Alessandro Zavatskyydi, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era stato ammanettato già dieci giorni fa per detenzione di ordigni esplosivi. I milirari dell’arma lo hanno riconosciuto e osservato a lungo: quando ha ceduto due dosi di crack a un “cliente” sono intervenuti e lo hanno bloccato. Nelle tasche delsono state trovate e sequestrate 11 dosi di crack, 2 grammi di hashish e la somma contante di 315 euro verosimilmente provento illecito. Il giovane è finito ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il cliente, invece, la segnalazione alla Prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

