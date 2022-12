Serie A Credem Banca verso la 10a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) SuperLega10a: sabato Perugia ospita Taranto, Trento sfida Padova con diretta RAI Sport. Domenica 3 match con Piacenza – Cisterna in diretta su RAI Sport alle 20.30. Lunedì il posticipo Milano – Civitanova La SuperLegatorna protagonista dopo il turno di coppe europee con la 10adi andata di Regular Season che sarà giocata tra sabato 3 e lunedì 5 dicembre. Si tratta del penultimo turno prima del giro di boa. In palio punti dall’elevato peso specifico in vista della Del Monte® Coppa Italia, visto che la griglia è apertissima, con otto squadre concentrate in cinque punti. Reduce da un percorso immacolato in Regular Season e nella Fase a Gironi della CEV Champions League, con ultimo exploit in campionato a Cisterna e compito europeo in Germania ...